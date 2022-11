Mercado de frutas: Estibadores realizan paralización en protesta por trabadores informales

Continúan las protestas que desencadenaron una gresca en el mercado mayorista de frutas de San Luis. Un grupo de estibadores se enfrentaban a golpes y palos y un contingente policial que trataba de controlar la situación, el motivo detrás de esta pugna, es que los estibadores protestan por extranjeros informales.

“Nosotros como cinco bases lo que reclamamos es el retiro de los trabajadores informales que son más de 60 personas (…) ante esa problemática nosotros como organización formal registrado en registros públicos y también en el ministerio de Trabajo hemos conversado con administración para que retire a todos estos trabajadores informales” manifestó Dionisio Ventura, representante legal de los estibadores.

El pedido era realizado por un grupo conformado por 5 gremios de estibadores quienes decidieron paralizar sus actividades en rechazo a la presencia de presuntos estibadores informales de nacionalidad extranjera conocidos como “los chalecos amarillos”.

En tanto, el presidente de la administración del mercado, Willy Cuadros, rechazaba las acusaciones de cobro por el ingreso de estibadores: “La asociación no cobra ni a los amarillos ni a los de Sutma no pagan ningún centavo, ellos trabajan hacen su servicio y se van no hay ningún beneficio para el mercado”.

Ante esta situación, la Dra. Marlene Ponce, encargada del área de personal, indicó que “los Chalecos Amarillos son formales, ellos los catalogan de informales porque no están en sus gremios y ellos quieren manejar sólo la exclusividad en este mercado, como usted comprenderá nosotros como administración de los comerciantes tenemos que hacer que los precios se respeten”.

Cabe indicar que los directivos detallaron que hoy jueves se organizará una reunión a fin de darle solución.