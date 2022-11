San Miguel: finge ser cliente para robar S/3 mil y dos celulares en spa

Un sujeto que fingió ser un cliente ingresó a una clínica estética con una bolsa de mercado donde ocultaba su arma de fuego, la misma que utilizó para amenazar a la recepcionista y exigirle todo el dinero de la caja.

La señorita comienza a abrir los cajones a pedido del delincuente quien al no encontrar nada le exige a la trabajadora ir para otro ambiente del local. "Me puso la pistola en la espalda y me dice dónde está la caja fuerte", indicó la afectada.

En total, el facineroso logró llevarse 3 mil soles en efectivo y dos celulares, los mismos que estaría usando para intentar comunicarse con los clientes.

En su huida, al delincuente también se le cayó un celular, que ya ha sido entregado a la Policía para facilitar las investigaciones.