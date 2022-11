Padre de familia denuncia que quedó ciego tras beber Punto D' Oro

Julio César Serrano es un padre de familia que de un momento a otro perdió la vista tras consumir un popular licor de la marca Punto D' Oro. "Me comenzó a doler la cabeza y perdí la visión", expresó a Panamericana Televisión.

La ingesta del alcohol ocurrió desde hace un mes y se dio cuenta después que la bebida incluía alto contenido de metanol.

Al siguiente día, el hombre manifestó haber sentido mareos y vómitos hasta que se le fue la vista. Según cuenta a Buenos Días Perú, al levantarse vio todo borroso, fue llevado de emergencia y le dijeron que tenía ceguera.

Por ahora no recibe ningún tipo de tratamiento por falta de recursos económicos. En tanto, médicos le han informado que su situación es irreversible.

El afectado indicó que la empresa no se ha comunicado con él. "Quiero que se hagan cargo de mi caso, no puedo ver y no puedo trabajar", manifestó.