Taxista denuncia que clonaron su brevete y lo llenaron de cuantiosas multas de papeletas

José Sánchez Lacruz vive una pesadilla luego que inescrupulosos sujetos clonaron su licencia de conducir y le llenaron de cuantiosas multas producto de papeletas.

Según contó a Buenos Días Perú, el joven se enteró cuando intentó registrarse en una cuenta de Uber para realizar taxi por aplicativo, sin embargo le rechazaron.

"Trataba de sacar una cuenta de Uber, y no me la habilitan. Veo que tenía siete papeletas que sumaban 90 puntos", indicó.

Si bien es cierto, el total del importe de las multas ha sido pagado por los mismos clonadores, está preocupado porque estas papeletas le han afectado a su calificación en su record como conductor.

Agregó que la firma del brevete falso no coindice son su nombre, por eso también ha denunciado a efectivos de tránsito por no percatarse del hecho. "Cómo impones una papeleta que no identifica a la persona, eso está mal", sostiene.