Adulto mayor de 70 años agredido y denigrado por una mujer, pide ayuda

Como informamos previamente, un adulto mayor de 70 años fue golpeado por una vecina en aparente estado de ebriedad porque su estacionamiento estaba ocupado.

Los vecinos intentaron ayudar al vigilante, pero la violenta mujer terminó empujándolos, sin embargo, la agresora buscó nuevamente al adulto mayor para golpearlo. El adulto mayor terminó ensangrentado.

Lamentablemente, el vigilante no cuenta con los recursos económicos suficientes, por ello, exige a la responsable ayudarlo con su tratamiento médico. Producto de la agresión no puede respirar correctamente y no cuenta con los recursos económicos suficientes, por ello, exige a la responsable ayudarlo con su tratamiento médico.

Cabe señalar que Magda Kari Pasache Mendoza es señalada como la responsable de agredir y amenazar al señor de 70 años en plena calle.