Mujer termina postrada tras ser atropellada por conductora que ha evadido gastos médicos

El pasado 6 de agosto, una irresponsable conductora atropelló y dejó grave a una mujer que se encontraba afuera su vivienda ubicada en el distrito de Comas. Ha pasado más de un mes y la chofer no se ha hecho cargo de los gastos médicos.

La víctima identificada como Yolanda Gaspar se encuentra postrada en cama y no cuenta con los recursos económicos suficientes para solventar las medicinas.

"Solo fueron promesas, dijo que iba a apoyar en todo pero hasta hoy no se hizo presente para nada. Yo he estado hospitalizada, tengo fractura en mi columna lumbar. Mi recuperación está para dos años. No quiero que quede impune, quiero que se haga justicia", expresó con lágrimas ante las cámaras de Buenos Días Perú.

Según el esposo de la víctima, la responsable del accidente es abogada y no se ha hecho cargo de nada.