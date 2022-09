Maratón Lima Life 42k: conductores se quejaron por el cierre de calles

Molestos y frustrados, así se mostraban algunos conductores que se vieron afectados por el cierre de calles debido a la Maratón Lima Life 42k desarrollado el último fin de semana.

Los conductores pidieron mayor información a las autoridades, pues muchos aseguraron que no conocían del plan de desvíos que se había propuesto para este día.

“Quiero dejar a mi hijo a trabajar y no puedo dejarlo. Normalmente, los domingos lo cierran (av. Arequipa), pero dejan abierto Angamos para poder cruzar, ahora me dicen que no puedo dejarlo, porque me dicen dos horas”, manifestó un molesto padre de familia.

Pese a las protestas de los conductores, el evento contó con la participación de miles de corredores quienes participaron en la carrera que recorrió distritos como Breña, Jesús María, San Isidro y Miraflores.

Varios corredores manifestaron su entusiasmo por participar en esta maratón, especialmente después de haber estado tanto tiempo en cuarentena debido a la pandemia.