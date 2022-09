La acusan de ser violenta: mujer agrede al hijo de su vecina en SMP

Una madre de familia denunció a su vecina Elizabeth Padilla Rosales por agredir a su menor hijo cuando este cruzaba el pasillo del condominio en el distrito de San Martín de Porres. Cámaras de seguridad captaron cómo la mujer empuja al menor, quien se golpea la cabeza contra la pared.

"Yo me la encuentro y me lo negó rotundamente. Desde la fecha mi hijo no puede dormir, tiene un trauma psicológico y tiene un golpe en la cabeza", expresó angustiada la madre, quien asegura que llegará hasta el final con su denuncia.

"No voy a descansar hasta verla presa, pido ayuda a la Defensoría del Pueblo", expresó. Además, denunció que ha recibido amenazas desde un número desconocido, pero según afirma, se trata de la vecina violenta.

"Me han llamado desde un teléfono público y me han dicho ten cuidado, cuida a tus hijos porque ellos van a pagar todo lo que tú me has denunciado", detalló ante las cámaras de Buenos Días Perú.