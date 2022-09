Miraflores: roban bicicleta valorizada en más de 1000 soles

Una víctima más de la inseguridad ciudadana que azota Lima. Un delincuente ingresó a la cochera de un edificio ubicado en la calle Enrique Palacios, en Miraflores y se robó una moderna bicicleta valorizada en 1200 soles.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se ve como el sujeto, con total frescura, pasea por la cochera y se toma el tiempo de elegir la bicicleta mas costosa, para después llevársela.

El vigilante del edificio se dio cuenta de lo ocurrido y llamó al dueño para darle aviso, pese a que ambos salieron a perseguir al delincuente, este ya había desaparecido.

“Me llama a los segundos y me pregunta si era yo quien había salido, ahí me di cuenta que me habían robado”, refirió el agraviado.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Lo cierto es que los robos de bicicletas estás aumentando en el distrito de Miraflores. Solo el mes pasado, las cámaras de seguridad de un edificio captaron el momento cuando dos delincuentes ingresaron usando el método de la famosa ‘patita de gallo’ y se llevaron dos bicicletas.