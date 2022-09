Caos por obra de ampliación del Metropolitano: usuarios son obligados a caminar 20 cuadras

Desorden, caos y molestia se vive en diferentes calles de Lima Norte como la avenida Túpac Amaru por el sorpresivo desvío vehicular producto de las obras de ampliación del Metropolitano.

Los ciudadanos deben llegar hasta la estación Naranjal para dirigirse a su centro de labores, sin embargo para ello tienen que caminar alrededor de 20 cuadras.

Las personas que transitan en medio de la pista manifestaron ante las cámaras de Buenos Días Perú su molestia por la falta de comunicación de las autoridades.

"No hay pase y no han comunicado nada, esta es una vía principal. Ya estoy demasiado tarde para ir al trabajo", "Si quieren clausurar las calles debe ser en la madrugada, no en una hora punta", fueron algunas expresiones de fastidio de los usuarios.

La ampliación del Metropolitano llegará hasta Carabayllo y contará con 17 nuevas estaciones intermedias, un patio para 120 buses y la construcción de 182.000 metros cuadrados de áreas verdes.