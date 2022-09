Peligro en SMP: se incendió auto a balón de gas en plena avenida Túpac Amaru

Un auto que funciona a balón de gas se incendió en la avenida Túpac Amaru en el distrito de San Martín de Porres. A pesar del peligro que representa una posible explosión, aún hay vehículos transitado por dicha vía.

Un corto circuito fue el que inició el siniestro. El dueño del carro y los vecinos están desesperados y con baldes de agua han intentado apagar las llamas para evitar un desastre.

Indican que recién se llamó a los bomberos a los 6:35 a.m., aunque el fuego comenzó a las 5:30 a.m.. Además, los testigos señalan que no han podido conseguir extintores, incluso una vecina manifestó que el personal del Metropolitano no quisieron prestarles los que tenían.

Después de unos minutos, los bomberos pudieron llegar al lugar de los hechos y controlaron el incendio. El auto quedó completamente chamuscado. Se supo que el propietario del vehículo terminó con quemaduras de segundo grado en la mano izquierda.