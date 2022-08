PNP recupera camionetas de lujo que estaban a punto de ser desmanteladas en taller clandestino

El departamento de protección vehicular de la Policía del Callao recuperó tres camionetas de lujo que estaban ocultas en un taller clandestino ubicado en la zona El Progreso en el distrito de Villa María del Triunfo.

Los vehículos robados estaban a punto de ser desmantelados para ser vendidos en autopartes en el mercado negro.

Todos los robos de estos vehículos fueron perpetrados con extrema violencia, así lo detallaron las víctimas en exclusiva a Panamericana Televisión.

"Fueron dos personas que me encañonaron, me amenazaron y agredieron, luego me quitaron el carro", es el testimonio de una de las víctimas.