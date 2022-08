Robaron 5 mil soles: cae banda de marcas que asaltó a comerciante

Tras una persecución, efectivos policiales lograron capturar a una banda de marcas que era el temor de los comerciantes en Lima Norte.

Estos delincuentes se dedicaban a seguir a empresarios para arrebatarles su dinero. Incluso, momentos antes de su intervención asaltaron a un comerciante que acababa de retirar 5 mil soles de un cajero en Los Olivos.

“Uno me atacó por adelante y el otro por atrás. Yo no hice nada, incluso le pedí a mi cuñado que le diera la plata. Ya mi cuñado al no poder más con ellos, le lanzó el dinero dentro de mi puesto. Ahí entran los rateros y se llevan una parte del dinero de mi venta del pollo”, relató una de las víctimas.

DETENIDOS

Los tres delincuentes, identificados como Gener García Quispe (40), Junior Elera Chirre (34 ) y Karina Sánchez Silva (35) fueron detenidos mientras intentaban huir en un auto de color negro.

Al momento de la intervención, se encontraron cacerinas de armas municiones con municiones y droga.