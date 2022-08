Suboficial de la PNP extorsiona a su expareja con publicar fotos íntimas

Un suboficial de la Policía Nacional del Perú, identificado como José Rivera Ninamanco, extorsiona a su expareja con publicar fotos íntimas si no le da 15 mil soles.

Según el testimonio de la agraviada, este mal efectivo policial, se aprovechó de la relación sentimental que tuvieron y la convenció de sacar un préstamo de 6 mil soles, que ahora no quiere pagar.

Como si eso no fuera suficiente, cada vez que lo llama para cobrarle, este sujeto la amenaza y la insulta.

“Anteriormente, ya me hizo retirar seis mil soles del banco, los cuales no me quiere pagar. Me dice que no me los va a dar, se burla, se ríe y me insulta”, manifestó la víctima

DENUNCIA

Pese a las agresiones de Rivera Ninamanco, la agraviada se acercó a su centro de trabajo a cobrarle el dinero, sin tener respuesta.

Cabe señalar que el suboficial ya la ha acusado de acosarla.

“Me amenaza diciendo que no, que me va a denunciar más. Él ya me ha denunciado por acoso, algo que no es cierto, porque yo nunca lo hice. Es más, yo he confiado en él”, agregó.

Pese a que un equipo de BDP se acercó a la dependencia policial donde labora Rivera Ninamanco, no se obtuvo una respuesta satisfactoria.