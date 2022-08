Lo timaron con figuras de colección: Fan de "Dragon Ball" es estafado con 17 mil soles

Grupo de coleccionistas del anime japonés Dragon Ball denunciaron haber sido estafados por una presunta importadora de figuras de colección conocida como Kiyokin Store.

John Best Santillana, uno de los afectados, llegó al set de Buenos Días Perú para indicar que el propietario de la fraudulenta empresa es Osvaldo Ruben Ponce Ortiz, junto a su esposa, Brenda Jesús Saona Reyes, y su hermano, Aldo Jesús Ponce Ortiz.

El coleccionista explicó que la tienda tenía buenas referencias durante sus 8 años de servicios, por ese motivo se contactó con ellos, y la primera vez que realizó un pedido si se cumplió con lo ofrecido; sin embargo, después no entregó lo correspondiente en la fecha pactada. Detalló que Osvaldo Ponce se justificaba con que tenía retrasados del envió debido a la pandemia, no obstante, el reclamo siguió hasta mayo de este año donde Best Santillana decidió poner una denuncia ante la comisaría porque le estaba debiendo alrededor de 17 mil soles.

Best se contactó con otros agraviados, y hasta el momento son 7 personas que reportan haber sido timadas por el sujeto, sumando así a 63 mil soles en total de dinero estafado.