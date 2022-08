Ventanilla: perro ataca a seis personas y tiene atemorizados a los vecinos

Los vecinos de Las Lomas de Ventanilla temen por sus vidas debido a que un perro, que sería un cruce entre dogo y pitbull, anda suelto y ya atacó a seis personas.

El último viernes, el can mordió a un niño de cinco años y lo dejo gravemente herido, luego de arrastrarlo varios metros. El dueño del animal no se hace responsable y se defiende diciendo que “su perro no ha matado a nadie”

CRIADERO

De acuerdo al testimonio de los vecinos, este sujeto, identificado como, José Luis García Romero, de 23 años, tendría a tres perros de la misma raza, pues usaría su vivienda como un criadero para después venderlos.

Pese a las todas las fotos y denuncias interpuestas, los vecinos afectados no tienen respuesta por parte de las autoridades.