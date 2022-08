Se habría quedado con S/. 290 Mil: Habla la mujer acusada se estafar con el cuento del SOAT

Alrededor de 2 mil taxistas quedaron sin SOAT luego de que las empresas de transporte para las que trabajaban fueran víctimas de estafa. Ellos denuncian que entregaron hasta 290 mil soles a Diana Tucto por el seguro, sin embargo, estos no llegaron activarse.

“Han sido compradas con tarjetas robadas y tarjetas clonadas queremos saber que ella se manifieste y qué pasó con esos Soats porque no figuran en el sistema son más de 2,000 a señores que están fuera de sistema y esos carros se corren el peligro de pasar un accidente”, manifestó una de las denunciantes.

Ante la gravedad de la denuncia, la denunciada, Diana Tucto Díaz niega los hechos y afirma que ella, a su vez, también fue víctima de estafa.

“Yo también he sido parte... He sido estafada también he denunciado esto porque ellos me acusan de que yo he clonado las tarjetas y yo eso todo este trámite, pero eso no ha sido así” Señala Tucto Díaz.

En otro momento manifestó que se contactó a través de redes sociales con un grupo de personas que le ofrecieron el SOAT a mitad de precio y ella solo se limitó a ser la intermediaria entre los transportistas y las personas particulares.

Los empresarios de transporte no creen en esta versión de la denunciada, debido a que durante la compra ella nunca les manifestó que estaba trabajando con otras personas a través de internet.

Lo cierto es que hay taxistas que resultaron afectados por esta situación y que, en algunos casos, sin saberlo estaban circulando sin este importante seguro.