Los Olivos: Vecinos denuncian que perro Rottweiler ataca a sus mascotas y el dueño no lo controla

Cámaras de seguridad de la calle Las Caobas en Los Olivos registraron el terrorífico momento cuando un perro de raza de Rotweiller atacó a Hachi, un perro más pequeño de 11 años, que se encontraba a un lado de la vereda. Incluso, el dueño de uno de los canes intentó separarlos pero no pudo por la gran ferocidad del animal.

La dueña de Hashi y otros vecinos se encuentran indignados porque afirman que no es la primera vez que el can de color negro ataca a otros perros, pero a su dueño parece no importarle. Incluso, la propietaria de Hachi afirma que los dueños del Rotweiller no se contactaron con ella para asumir los gastos de la operación que tendrá que pasar el perrito afectado para poder seguir viviendo.

El equipo de Buenos Días Perú acudió hasta la casa del dueño de la mascota agresora, identificado como César Retuerto, para conocer su versión de los hechos, pero él y su familia se mostró agresiva.

Los residentes de la zona temen que ocurra otro incidente por culpa de Retuerto, ya que en el lugar hay varios niños que salen a jugar a la calle y podrían ser atacados.