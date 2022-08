Maltrato animal en VES: denuncian que perro siberiano vive amarrado las 24 horas del día

Vecinos del distrito de Villa El Salvador denunciaron el maltrato animal que vive un perro de raza siberiana, cuyos dueños lo tienen amarrado las 24 horas del día en los exteriores de la casa con una soga en el cuello.

"Todo el día está así, llora, ladra durante varias horas", expresó una vecina quien hizo la denuncia pública ante las cámaras de Buenos Días Perú.

Sin embargo, el dueño del can desmintió los hechos pese a los videos registrados. Además se justificaron que en la zona "están robando perros" y por eso tienen miedo de que les arrebaten a su mascota.

"Nosotros no lo maltratamos, lo tenemos guardado porque de mi reja lo han sacado y están robando perros. A mi perro no lo he tenido amarrado. Es mentira", declaró el dueño.

El 29 de junio, ante la denuncia en la comisaría, un policía acudió al predio y constató que el perro sí estaba amarrado, pero el caso hasta la fecha ha sido ignorado. "Según la ley de protección animal, si no está en un adecuado lugar, es maltratado", señaló la vecina denunciante.