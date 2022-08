SMP: Se realiza operativo policial contra Cústers “piratas”

En el distrito de San Martín de Porres, agentes de la Policía Nacional realizan un operativo contra los conductores de Cústers “piratas”, en un paradero informal en la avenida Canta Callao, en la zona conocida como “Mi Terruño”.

El operativo se da por la denuncia de los vecinos del lugar, por lo que el Escuadrón Motorizado de acciones rápidas de la PNP llegó a la zona junto a un equipo de “Buenos Días Perú”, donde a varios choferes sin documentos, uno de ellos argumentaba que justo ayer le robaron todos sus papeles.

Otros de los intervenidos señalan que pagan para estacionarse en el lugar, que no es un paradero autorizado, mientras otro grupo indican que no lo hacen. Uno de los choferes multados responsabiliza a la empresa ex Orión, por todas las irregularidades y abusos contra ellos, ya que pagan 21 soles diarios para que los dejen trabajar, de no cumplir se acumula y los perjudican con el SOAT.

En el lugar mas de una decena de unidades son intervenidas con multas por no cumplir con las leyes de tránsito, y obstaculizar la vía pública impidiendo el libre paso de otros vehículos.

Cabe señalar que durante el operativo un chofer intentó huir del lugar con su cister, pero fue intervenido y el extranjero no contaba con licencia alguna.