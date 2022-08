Se quedó dormido: taxista invade vereda y embiste a mujer que caminaba junto a su hija

Una madre de familia, que caminaba junto a su pequeña hija de cinco, años fue embestida por un taxista que invadió la vereda, en la cuadra 38 del jirón Madre de Dios en San Martín de Porres.

De acuerdo a imágenes de una cámara de seguridad, el chófer perdió el control de su vehículo y arrastró por varios metros a la mujer. Afortunadamente el impacto no alcanzó a la menor.

NEGLIGENCIA

La agraviada, identificada como María, salía rumbo a su trabajo cuando sufrió este fatal accidente. Ella relata que el taxista, quién se quedó dormido, le ofreció 250 soles a cambio de no denunciarlo.

“Él quería llegar a un acuerdo de darme 250 soles aprovechándose de mi necesidad, para que dejara todo así y no me fuera por los medios legales. Una opción que no fue aceptaba por mí, porque ni la vida de mi hija, ni mi vida valen 250 soles ”, indicó la madre de familia.

Asimismo señaló que hizo la denuncia correspondiente, pero el taxista se encuentra en libertad.