'Marcas' roban a empresario S/14 mil, víctima sospecha que banco dio información del retiro

En solo 30 segundos, un empresario fue víctima de un robo de 14 mil soles, que acababa de retirar de una agencia bancaria en Breña. El hombre estacionó su vehículo en una zona, pero fue interceptado por delincuentes armados, quienes descendieron de un vehículo color negro.

Cámaras de seguridad de la calle Sullana captaron el momento en que la camioneta negra de los facinerosos le cierra el paso a la unidad del empresario. Según la víctima, en todo momento le indicaron: "Dame la plata", mientras decían lisuras para amedrentarlo.

Al hombre no le quedó opción que entregar el dinero que llevaba en su mochila y antes de que emprendan la huida, los delincuentes le arrebataron la llave del carro para evitar algún tipo de persecución.

"No sé si será el mismo banco, porque me ha hecho demorar a la hora de entregarme el dinero, me ponía 'peros', de que tenían billetes de 200, de 100, 50 y ahí me estaba demorando", declaró a Panamericana Televisión.