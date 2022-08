¡Tú no tienes por qué estar acá!: joven denuncia discriminación de grupo de vecinas de Miraflores

Adriana Muñoz, una joven que trabaja paseando perros, denunció haber sufrido discriminación por parte de un grupo de vecinas de Miraflores en el malecón Grau.

El lamentable hecho ocurrió el último fin de semana, cuando paso cerca del grupo de mujeres, en su mayoría adultas mayores, que estaban haciendo ejercicio en el malecón, quienes al verla comenzaron a agredirla con insultos racistas y clasistas.

“Tú no tienes porqué pasar por acá, por acá estamos bailando. Se me fueron todas encima a decirme quién me creía yo qué era, que ellas eran miraflorinas y pagaban sus impuestos, y que tenían más derecho que yo”, narró Muñoz.

APOYO EN REDES

Pese al mal rato que pasó, agradece el apoyo que recibió por parte del personal de serenazgo de Miraflores.

Asimismo, denunció el hecho a través de su cuenta de Tik Tok y varios usuarios se solidarizaron con ella.