Desaparecieron sus ahorros: mujer intenta retirar su AFP y se entera que le vaciaron S/39 mil

Tras aprobarse el sexto retiro del fondo de pensiones de las AFP, muchos ciudadanos han optado por acogerse a esta solicitud, para paliar sus diferentes necesidades económicas.

Sin embargo, no todos han recibido esa buena noticia de recibir sus ahorros. Este es el caso de una madre de familia, quien denuncia que le vaciaron los 39 mil soles que tenía ahorrado en su cuenta de AFP Integra durante largos años de trabajo.

En declaraciones a Buenos Días Perú, intentó acceder a su solicitud pero se dio cuenta que alguien más había hecho el trámite en retiros anteriores, por lo que en la AFP le indicaron que no tenía nada.

"Este año me fijo porque necesito el dinero y me doy con la sorpresa de que está en cero. Me dijeron que yo había retirado los 39 mil soles. He dejado de trabajar hace años y estaba involucrada en la salud de mi niña. Nunca imaginé que me iba a pasar esto", relató a BDP.

Según informó, su denuncia lo ha presentado ante el Ministerio Público, y el fiscal a cargo le ha pedido. toda la documentación para dar trámite a su queja. "He ido a Indecopi, a SBS y ahora a ustedes para que se me haga justicia", señala.