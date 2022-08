Podría perder la vista: joven queda grave tras sufrir accidente de tránsito

Un joven motociclista de 19 años, identificado como Mijail Carbajal, podría perder la vista tras chocar su moto con un auto en la avenida Petit Thouars, en San Isidro.

Mijail realizaba servicio de delivery por la zona cuando chocó con el auto, conducido por Angie Ruiz Humareda.

Debido al fuerte impacto, Mijail salió volando de la unidad y perdió el conocimiento.

“Bueno me hicieron una cirugía, he perdido la movilidad del brazo derecho, después tuve una fractura en la parte de la ceja y un golpe en el ojo que me ha quitado un poco lo que es la visión”, detalló Mijail.

NO SE HACE RESPONSABLE

La madre de Mijail, Sujey denunció que la mujer que iba conduciendo el vehículo no se ha hecho responsable de los gastos del accidente.

“Hasta el día de hoy no hemos recibido nada de parte de ella, solamente el papá llamó a mi hijo para decirle que iba a llegar un acuerdo”, detalló.

Asimismo, agregó que no les permitieron usar el soat del auto, por lo que todos los gastos los cubrió el seguro de su hijo.

“Me dijeron que no, porque era que si la señorita había sido accidentada. Nos dijeron en La Positiva, en la comisaría y dentro de la clínica”, añadió.