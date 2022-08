Capturan a expolicía prófugo y sentenciado por asesinar a joven reina de belleza

Feliciano Cerna Zamalloa, un expolicía acusado de asesinar en el 2015 a la exreina de belleza Angie Joselyn Cañotte Laynes de 18 años fue capturado. El sujeto fue sentenciado a 15 años de prisión y se encontraba prófugo de la justicia.

La familia de Angie Cañotte Estudiante y reina de belleza cuyo cuerpo fue hallado junto a una acequia fue quien capturó por sus propios medios al exsuboficial y obtendrá justicia que tantos años esperaban.

"Nosotros le venimos haciendo seguimiento desde hace mucho tiempo, pero por cuestión de que no le tengo confianza a la Policía y porque el sujeto fue policía y tenía influencias, yo no informaba yo dónde estaba este asesino. Me llegó a contactar servicio de inteligencia Lurín, un grupo aparte de las autoridades que se ganó mi confianza", declaró a Buenos Días Perú, la madre.

Según detalla, el sujeto, quien estuvo prófugo durante siete años, estaba refugiado en su vivienda ubicada en San Juan de Lurigancho. Ahora se encuentra detenido en la Depincri n°1 del mencionado distrito.