Ya no hay colas: pacientes pudieron atenderse en el Policlínico Municipal “San Carlos”

Asegurados de Essalud pudieron ingresar con normalidad al Policlínico Municipal San Carlos, en San Juan de Lurigancho.

En las primeras horas de la mañana, solo había una pequeña cola de 4 personas que esperaban entrar para realizarse análisis de laboratorios.

Los pacientes que estaban esperando informaron que las largas colas solo ocurren los primeros de cada mes, pues solo ese día se agenda las citas para atenderse en las diferentes especialidades.

Cabe señalar que el policlínico trabaja en convenio con Essalud.

FALTA DE ATENCIÓN

Un paciente aprovechó las cámaras de Buenos Días Perú para denunciar que desde marzo está esperando una operación, pero hasta ahora no recibe la atención necesaria.

“He ido a operarme y cuando llego no había cama. (…) Cuántas citas he tenido, yo me siento mal, esto no es justo”, relató.

LARGAS COLAS

Como se recuerda, el día de ayer, 1º de agosto, se registraron largas colas de asegurados, en su mayoría de la tercera edad, que esperaban para poder obtener alguna cita.

A pesar del frío, los pacientes esperaban desde las 4:30 de la madrugada.

Ante esta situación, Essalud emitió un comunicado señalando que se realizará una investigación para ver porqué se da esta situación.