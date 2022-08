Para proteger a estudiantes: padres exigen rompemuelles frente a colegio

Padres de familia de 4 colegios en Villa María del Triunfo exigen la colocación de un rompemuelles ante el incremento de accidentes de tránsito en la zona.

Solo el último fin de semana, un trabajador del colegio José María Arguedas se salvó de milagros después de que el mototaxi en el que se trasladaba fue impactado por un auto.

“De milagro me he salvado, porque ha sido una vuelta de campana. (…) Venía un auto que quería adelantar al bus y a la hora de querer adelantar es donde sucede el impacto y me voltea para el colegio”, relató el trabajador de la institución.

PNP NO APOYA

El colegio José María Arguedas tiene 3500 alumnos que están en permanente riesgo ante la imprudencia de los conductores.

El presidente de la APAFA del colegio denunció que el alcalde del distrito, Eloy Chávez ignora sus pedidos, además que no cuentan con el apoyo de las autoridades.

“Ya hemos ido a la comisaría de San Francisco y nos responden que por un tema de logística no nos pueden apoyar. (…) Como padres nos estamos organizando, pero los conductores no respetan”, agregó.