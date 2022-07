Denuncia agresión: joven sube a escenario de La Charanga Habanera y termina en hospital

André Castañeda es un joven que denunció haber sido maltratado físicamente durante un concierto de La Charanga Habanera en una discoteca ubicada en el distrito de San Martín de Porres.

Según la víctima de 25 años, él se subió al escenario para tomarse una fotografía con la orquesta, sin embargo el personal de seguridad del local lo empujó hasta hacerlo caer del escenario, donde habían varias botellas de vidrio.

Además, indicó que se encuentra mal del tobillo y no tiene un sustento económico para realizarse los exámenes médicos.

"Hasta ahora no me han dado nada, el animador de ese evento me dijo ese día que me podían dar 1000 soles, le dije que no porque la resonancia me está contando 800 soles y me ofrecieron un "box" con dos botellas doradas, pero les dije que no porque sentí que se estaban burlando de mí", relató.

En un enlace para Buenos Días Perú, el joven promotor de evento admitió que estaba pasado de copas cuando se acercó a los músicos, sin embargo, no es justificación para que lo trataran con violencia.