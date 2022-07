Corredor Morado: unidades no están habilitadas para personas con discapacidad

Pesadilla diaria. Pedro Chiroque, un ciudadano que usa silla de ruedas debido a una discapacidad, se enfrenta diariamente a la indiferencia de los conductores del Corredor Morado, quienes pasan de largo al verlo.

Como Pedro, en el Perú hay muchas personas con discapacidad que no pueden movilizarse en el transporte público debido a que los buses no poseen una rampa.

“Yo me siento mal, porque sufro para poder abordar un carro. Aquí en el país estamos atrasados”, comentó Pedro.

NO SE RESPONSABILIZAN

De acuerdo al contrato firmado por los concesionarios que administran los corredores complementarios, un mínimo de 10% de los buses deberá contar con elevadores para personas con sillas de ruedas. Sin embargo, esta condición no se cumple.

El representante del Corredor Morado, Gerardo Hermosa, responsabilizó a la Municipalidad de Lima argumentando que las vías no están preparadas para estas rampas.

“Aunque pongamos esas rampas, (…) las vías no están preparadas para que las rampas se deslicen y puedan bajar del bus. No tenemos paraderos inclusivos, no tenemos vías inclusiva”, detalló.