Discriminación en Los Olivos: no dejan jugar fútbol a niño por ser venezolano

Un grupo de padres de familia denunció un lamentable caso de discriminación en el Torneo Creciendo con el Fútbol, en Los Olivos.

Los padres denuncian que su equipo fue eliminado del torneo, después de que el entrenador de otro equipo se quejara por la nacionalidad venezolana de uno de los pequeños.

Ante eso, los padres del menor manifestaron estar muy tristes por el mal momento vivido.

“Hemos pasado una situación desagradable. No le hemos dicho todo lo que ha pasado, para no hacerlo sentir mal. (…)Como le explico a mi hijo y por tu nacionalidad no puedes seguir jugando y tu equipo ha sido eliminado”, detalló la madre del niño.

SOLIDARIDAD

Los padres de los otros miembros del equipo mostraron su respaldo al menor y exigen que se haga justicia.

“Buenos días, aquí no existe nacionalidad, aquí todos somos seres humanos (…) Es un niño que no lo podemos dejar de lado, como decirle a un niño no podemos jugar contigo porque eres venezolano. Es injusto”, manifestó.

Los padres del niño ya han presentado la denuncia correspondiente.