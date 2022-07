SMP: brutal pelea entre barristas atemoriza a los vecinos

Batalla campal. Un enfrentamiento entre barristas causó terror entre los vecinos del Jr. Hervías en San Martín de Porres.

Los vándalos tomaron piedras y palos de los desmontes de construcciones cercanas y ocasionaron daños en todo el vecindario.

INDEFENSOS

Desde las azoteas de sus casas, algunos vecinos registraban los hechos completamente atemorizados.

“Se metió uno de un equipo, entonces salimos toda mi familia para cerrar la puerta. A mi tío le golpearon la cabeza con un ladrillo”, relató Alessandra Gonzáles, una de las afectadas.

DEMORA POLICIAL

La policía demoró 40 minutos en llegar al lugar y aun así no logró controlar a los revoltosos.

“Ya hay dos detenidos y un grupo de vecinos ya ha ido a denunciarlos. Que no manchen el fútbol, porque el fútbol no es barra, no es delincuencia”, agregó otro de los vecinos afectados.