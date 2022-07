Dirigente de transportistas: "Paralización seguirá hasta que salgan las resoluciones"

En la parte baja de Puente Nuevo, El Agustino, se mantiene la desazón por la demora de los buses de transporte público para perjuicio de los usuarios, quienes desean llegar a su centro de labores. En el lugar se observa la presencia de colectiveros para captar a pasajeros.

"Estamos haciendo un trabajo de campo muy notorio ya que a nivel nacional han tomado la actitud de la indignación que tenemos contra el Gobierno, que no ha cumplido con las actas firmadas", expresó Daniel Palomino, dirigente de transportistas.

"No gozamos de ningún beneficio social, vacaciones que todo trabajador debe tener por derecho. Pedimos disculpas a los usuarios, ya que nosotros no estamos haciendo ningún pacto político, tenemos la frente en alto, estamos luchando por nuestro derechos vulnerados. No queremos más reuniones, porque ellos ya tienen las actas, deberían solucionarlo con resoluciones", aseguraron.