Falso costurero se aprovecha de una joven y le muerde el glúteo cuando le tomaba las medidas

Una joven de 24 años fue víctima de un inescrupuloso hombre, quien la agredió sexualmente luego de hacerse pasar como un costurero en el distrito de El Rímac.

Todo ocurrió cuando el sujeto llega a bordo de su bicicleta y le ofrece pantalones a la joven, quien accede al ser un conocido de la zona, pero al momento de tomarle las medidas, el hombre se aprovechó de "su oficio" para mordele los glúteos.

"Me dijo que era experto, que traía jeans de Estados Unidos, la cual tenían que tener una medida especial para mi cuerpo. Acepté de buena voluntad para ayudarlo. En eso aprovechó para agacharse, me mordió el glúteo, y me tocó con sus dos manos mis dos glúteos", contó a Buenos Días Perú.

Su única reacción fue golpearlo, sin embargo, el sujeto huyó raudamente en su bicicleta mientras la insultaba. El agresor ha sido identificado como Luis Miguel Nureña Alvarado, según consigna en sus redes sociales.

"A través de redes sociales, cuando yo lo publico, varias chicas reconocieron al sujeto y me mandan su Facebook, su dirección y yo reconozco al sujeto", indicó la víctima.