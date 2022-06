Sustracción sistemática en Banco de la Nación: Tenía S/30 mil y le dejaron S/7, denuncia profesora

Gran pesar viene sufriendo una profesora, quien denunció el hurto de más de 30 mil soles que tenía ahorrado en el Banco de la Nación, durante 15 años y que fue sustraído sistemáticamente con tan solo un celular.

Gisella Fernández vive una pesadilla desde el día en que se percató que estaba siendo víctima del robo de su dinero a través de la banca móvil del Banco de la Nación. En un primer momento pidió que le eliminen todas las apps, para evitar una sustracción sospechosa de dinero. Le comunicaron en el banco que lo hicieron, pero no fue cierto.

"Han entrado por la banca móvil. Yo no tengo el app en mi teléfono, no sé manejar la tecnología. Me dieron una nueva tarjeta, estaba esperando mi sueldo, voy al banco para retirar mi sueldo y me dicen que solo tengo 7 soles", indicó a Buenos Días Perú.

También denunció a la empresa de telefonía Movistar que el mismo día que ocurrió el hurto, le cambiaron la titularidad de su teléfono. Su caso viene siendo atendido por la segunda fiscalía de la ciberdelincuencia, sin embargo, pide que el banco de la nación le regrese su dinero para solventar los gastos.