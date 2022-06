Era su único acompañante: Pitbull sin correa ataca hasta matar a mascota de anciana en SJL

Indignante. Un perro de raza pitbull, sin correa ni bozal, atacó hasta matar a la mascota de una anciana en la zona de Campoy ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El lamentable hecho sucedió cuando Eva salió de su vivienda acompañada de 'pepe', su perrito, a quien dio acogida desde hace tres años, cuando de pronto apareció el temible can y se abalanzó sobre el indefenso animal de la anciana.

"Salí a comprar pan acompañada de mi perrito, estaba cerca a mi casa y el perro pitbull atacó a mi perrito", dijo entre lágrimas y muy afectada en un enlace con Buenos Días Perú.

La agraviada contó que los dueños del pitbull le ofrecieron dinero a cambio de no decir nada, sin embargo la mujer no aceptó ante el dolor que sentía por "su único acompañante". "He pedido auxilio a la Policía pero no han venido", indicó.

Dueño del pitbull señaló ante las cámaras de BDP que se llevará al perro pitbull a otro lugar, frente a los daños causados.