Independencia: desconocido causa explosión en frontis de casa al arrojar granada de guerra

Un desconocido fue captado arrojando una granada de guerra en el frontis de una casa ubicada en la cuadra 1 del jirón Los Incas en el distrito de Independencia. Alertado por lo sucedido, el dueño del predio intentó apagar el artefacto, sin embargo, en segundos explotó.

"Una vecina ha visto a un muchacho corriendo y tirando un paquete. En la esquina lo esperaba una mototaxi. Del paquete salía humo, luego revienta. No me explico por qué han hecho esto, no tengo enemigos, ni me han extorsionado", expresó a Buenos Días Perú.

El afectado contó que su vehículo quedó destrozado y la puerta de su casa también sufrió daños, debido a la detonación. Al respecto pidió más seguridad en su zona.