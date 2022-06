Universidad Cayetano Heredia tendrá que pagar S/100 mil a egresada que no pudo ejercer carrera

Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) deberá pagar más de 100 mil soles a una de sus exalumnas, luego de que ella interpusiera una demanda de indemnización por daños y perjuicios a la casa de estudios por no poder ejercer una profesión que le ofrecieron, ya que no existe.

Laura Vera demandó porque la UPCH le ofreció la carrera de Tecnología en Urgencias Médicas y Desastres como una rama de Tecnología Médica. No obstante, no puede ejercer como profesional debido a que el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú no le permite colegiarse porque la carrera no ha sido reconocida por el Colegio como una especialidad de la Tecnología Médica.

Alessandro Vergel, abogado de la agraviada, explicó que a partir del 2016 se presentó dos denuncias a Indecopi por vía de protección al consumidor debido a un servicio no idóneo y publicidad engañosa.

También indicó que ha habido proyectos de ley para validar a la Tecnología en Urgencias Médicas y Desastres desde años atrás, por lo que institución educativa tenía conocimiento de la impedimento de colegiatura.

Además no fue la única afectada porque esta carrera estuvo incluida en la universidad desde el 2006. Por el lado de Vera jamás pudo desempeñarse en su especialidad; sin embargo, sus otros compañeros de promoción tuvieron que optar por estudiar otras profesiones al verse imposibilitados de ejercer.