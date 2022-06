SMP: autos sufren aparatoso choque y ambos conductores se echan la culpa

La madrugada de este viernes, dos autos chocaron aparatosamente en el cruce de la avenida Honorio Delgado con Túpac Amaru en el distrito de San Martín de Porres, frente a la puerta N°5 de la Universidad Nacional de Ingeniería.

Producto del incidente, los vehículos quedaron totalmente destruidos. Videos del momento muestran cómo el auto blanco terminó de cabeza sobre la vía, mientras que la otra unidad quedó con el parachoque delantero inservible.

Ambos conductores se culpan del hecho. Por fortuna no hubo pérdidas humanas que lamentar. "Ni siquiera lo termino de pagar, no sé si el chico ha estado ebrio, la Policía se está haciendo cargo, yo he venido despacio", expresó a Buenos Días Perú el conductor del auto blanco.

CONTRADICE VERSIÓN

En tanto, la versión del otro chofer es que el primer conductor "se pasó la luz roja" y se ha metido intempestivamente. "Tengo laceraciones en el cuerpo y trae a su familia para que me amedrente", indicó.