"Negra, arréglate la cara" y otras frases racistas contra niña quien ahora es denunciada por su reacción

Un nuevo caso de bullying se reportó en una institución educativa, esta vez en el colegio José Olaya ubicado en el distrito de Chorrillos. Tras recibir maltratos psicológicos desde el quinto año de primaria, una escolar no contuvo su ira y desató su furia contra su compañera, quien la hostigaba durante mucho tiempo.

"Recibo maltratos desde el quinto de primaria, no le tome mucho interés, pero seguían. Me decían negra, ojona, 'mostra', 'arréglate la cara'. Mi temor eran sus amigas, quienes son peligrosas. Ahora la directora parece que está a favor de ella, ya que es la víctima porque su cara está arañada, pero no es justo, porque ella inició la pelea", contó a Buenos Días Perú.

Al respecto el abogado Mario Rivas sostuvo que la directora del plantel educativo identificada como Patricia Caballero ha sido muy permisiva con este caso de bullying, debido a que ha tolerado y subestimado el bullying perpetrado en la casa de estudios que dirige, pese a continuas advertencias.