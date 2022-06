Es extorsionada por expareja con difundir videos íntimos y en comisaría no quieren atenderla

Kiara Sabas García vive un tormento al ser extorsionada por su expareja, quien la amenaza constantemente con difundir videos íntimos sobre ella a diferentes personas, incluido a familiares de la víctima.

"No pienses que porque yo me voy en 'cana', yo no voy a seguir, peor van a ser las cosas porque yo hablo", se escucha en un audio grabado de una conversación telefónica.

Sabas García mantuvo una relación con Freddy John Paul Risco Monzón de 25 años, incluso vivieron juntos, pero era una relación toxica ya que las agresiones físicas y verbales eran constantes.

Incluso en una ocasión casi le desfiguró el rostro a golpes, pero ella nunca lo denunció y luchó para salvar su relación, a pesar que nadie de su familia lo aceptaba por su carácter inestable y violento.

A pesar que Kiara ha cortado todo tipo de comunicación con su agresor, el sujeto continúa aterrándola por redes sociales a través de cuentas falsas y números desconocidos. Mientras que en la comisaría le han dicho que no pueden atenderla, "porque no pertenece a esa jurisdicción".