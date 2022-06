Sujeto detenido por llevar a una menor a hostal: investigan si la captó por redes sociales

Efectivos policiales de la comisaría de Jicamarca encontraron a un sujeto de 27 años en compañía de una menor de edad dentro de un hostal ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

En la intervención también se detuvo a Miyer Rojas Gomez, cuartelero del lugar quien habría dejado ingresar a la menor de edad quien vestía uniforme escolar. La Policía investiga si Jonathan Mancilla Astorrayne habría captado a la menor a través de las redes sociales.

Un equipo de Panamericana Televisión llegó hasta el hostal mencionado, donde la dueña del predio detalló que no sería la primera vez que su arrendataria identificada como Marlene Quispe Gómez comete este tipo de faltas.

"La he mandado por desalojo, la señora comete muchas irregularidades, entran menores de edad, hay problemas, incluso bastantes madres me reclaman a mí de que dejan entrar a sus hijos y que aquí nunca se hacen cargo de ello. Más de 1 año que no paga la renta", expresó.

Por ello le ha pedido de todas las maneras posibles que se retire del lugar, pero hasta la fecha no ha desocupado el espacio.