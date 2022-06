Fue impedida de ingresar a La Videna: nadadora denuncia discriminación por estar con su bebé lactante

Grave denuncia. El último fin de semana, la Federación Nacional Peruana de Natación y Legado 2019 organizaron el Campeonato Nacional Máster pileta larga, en la Videna, donde la nadadora Andrea Beatriz Guerra Espinoza acudió para competir con AquaXtreme, en compañía de su bebé de 5 meses y su suegra.

Sin embargo, grande fue su sorprensa cuando le comunicaron que no podía ingresar con la menor en edad lactante. Según Andrea, le dijeron que “no se permite público”, y que, en todo caso, hubiese coordinado previamente el ingreso, argumentos que fueron respaldados por la comisión organizadora de la competencia.

Entre reclamos, l a nadadora perdió 15 minutos destinados al reconocimiento de los nadadores a la piscina, pero finalmente logró pasar al establecimiento el día sábado. Mientras ella se dirigía a la zona de espera, se acercaron a su suegra administradores del evento para decirle que “tenía 30 segundos para poder retirarse”.

Para el día domingo, Guerra Espinoza manejó trató de ingresar por la puerta 12, donde los demás coches registran su entrada. Pese a ello, no le permitieron el ingreso por llegar con su hija de 5 meses. Tuvo que esperar aproximadamente 45 minutos antes de retirarse debido a que no le brindaban una respuesta.

AFECTADA SE PRONUNCIA

Andrea Guerra respondió, tras lo ocurrido: “El problema es cómo están categorizando la edad de mi bebé. Son 5 meses que tiene, es una bebé lactante. No es una menor de edad. No creíamos que iba haber problema por llevarla. No es un niño de 3 años que está corriendo por el establecimiento”.

MIMP RECHAZA ACTITUD DE PERSONAL

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se pronunció sobre el acto de discriminación contra la deportista, y en ese sentido, rechazó la actitud que tomó el personal de La Videna, en San Luis.

“Rechazamos firmemente el acto de discriminación de género que enfrentó la deportista Andrea Guerra Espinosa, a quien se le negó el ingreso y la posibilidad de competir en el Campeonato Nacional Máster por llevar a su hija en edad lactante”, indicó.