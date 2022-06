¡Insólito! vecinos construyen pista con sus propios recursos y alcalde de VMT los multa con S/4600

Más de treinta años caminando en trochas, vecinos del Asentamiento Humano Cerro Verde de la zona La Rinconada unieron esfuerzos para construir su propia pista, sin embargo, por más insólito que parezca, la Municipalidad de Villa María del Triunfo les impuso una multa por dicha obra.

La sanción económica impuesta a los vecinos asciende a 4600 soles, una forma de castigo y abuso que consideran los moradores pese al esfuerzo a punta de polladas. Según cuentan, desde hace varios meses, decidieron organizarse para solicitar al alcalde el apoyo con maquinaria pesada, pero fueron ignorados.

"Formalizamos pedido de maquinaria pesada para elaborar la pista, nos reunimos y nos prometieron que nos iban a apoyar. Luego de 15 días, nos negaron que su maquinaria estaba ocupada, entendimos las prioridades", indicó a Buenos Días Perú.

AMBULANCIAS NO LLEGAN

Sobre la multa, indicaron que no ha habido ninguna notificación por parte del alcalde y que apelarán el castigo. "No han pensado en el esfuerzo de vecinos, tenemos niños, adultos mayores que en una emergencia, las unidades de auxilio ni los carros de basura no llegan, no pueden subir", señalaron.