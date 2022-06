Madre y niño atacados por pitbull: "criadora dijo que no cubrirá gastos médicos al ser denunciada"

Una mujer y su menor hijo que padece de Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) fueron atacados por un perro de raza pitbull en el frontis de su vivienda ubicada en la urbanización Santoyo, en el distrito de El Agustino.

"Caminaba con mi niño y el perro se acercó. La señora dijo que pase, es dócil, es juguetón, no te va a hacer nada. En ese momento, el perro le agarra el pantalón de mi hijo. Intentó rasgar su pie. Si mi hijo no estaría con zapatilla de cuero, estaría desangrado", contó a Buenos Días Perú.

Según relató, no es la primera vez que el perro intenta atacar al menor y que al pitbull siempre lo tienen sin bozal. La criadora del perro responde al nombre de Luz Alicia Pérez Rosas de 53 años.

¿SE HA HECHO RESPONSABLE DE GASTOS?

Indicó que en un primer momento, la mujer no le acompañó al Seguro, porque estaba nerviosa. Otro día, decidió llevarla a la clínica, donde se hizo cargo de algunos medicamentos y luego la abandonó no sin antes decirle: "me has denunciado, ya me llegará la notificación del juez a mi casa en tono de burla", contó.

Nuestro reportero Marco Matías se dirigió a la vivienda de la señora Luz, quien con tal frialdad y sin empatía le respondió que "ya está la denuncia en la comisaría, ya se encargarán las autoridades". Además, la víctima viene recibiendo amenazas desde penales por este caso.