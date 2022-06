Jorge Muñoz responde al abogado Dina Boluarte

Como informamos previamente, el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, confirmó que la vicepresidenta y ministra Dina Boluarte envió varios documentos firmados como representante legal del Club Apurímac a la comuna metropolitana durante los meses que lleva ocupando los altos cargos dentro del gobierno de Pedro Castillo.

Ante estas afirmaciones el abogado de la vicepresidenta, Alberto Otarola retó públicamente al ex alcalde de Lima en el programa 2022 de Mávila Huertas.

Ante el hecho el ex alcalde de Lima se pronunció: “Primero que nada yo no sé quién es el señor Otarola no lo conozco y yo no tengo nada que responderle a él simple llanamente he manifestado hechos objetivos de llamadas y de documentos que existen en la Municipalidad”.

Según detalla Muñoz, en estas llamadas la vicepresidenta Boluarte, le pedía una serie de reuniones donde finalmente terminaba apareciendo una tercera persona perteneciente al club.

“Ella pedía reuniones quería poder estar conversando conmigo por temas diversos y lo que hacía es que ella mandaba siempre a una tercera persona que tenía que ver con los temas del club concretamente mandaba a una abogada que era la que terminaba pareciendo (…) eso es un tema que ella también ha utilizado con mucha astucia diciendo vamos a conversar de X cosas y de pronto aparecía una persona para hacer gestiones por el club que ella en ese momento todavía presidía” manifestó el exalcalde.

Como se recuerda, Dina Boluarte admitió haber firmado documentos como representante del Club Departamental Apurímac para supuestamente, regularizar la licencia de funcionamiento que le había sido retirada al club en el 2019, todo cuando también se desempeñaba como servidora pública.

Cabe señalar que Jorge Muñoz ha indicado estar dispuesto a presentarse ante la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, donde se vienen procesando dos denuncias constitucionales por presunta infracción constitucional contra Dina Boluarte.