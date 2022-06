John Galliquio sigue detenido: "no se entregó a la justicia por estar mal asesorado", dice su abogado

John Galliquio, el ex futbolista del club Universitario de Deportes fue detenido por contar con una requisitoria por el delito de violencia familiar. Parte de las pruebas sería un audio en donde claramente se le escucha al exdeportista amenazar a su entonces pareja de muerte.

El deportista se encontraba la noche del martes en medio de un partido de fútbol en un estadio de Ate y tras un incidente llegaron efectivos policiales, quienes tras constatar la requisitoria lo trasladaron hasta la comisaría del sector.

El apodado Tyson tenía un proceso judicial tras un denuncia realizada por Karla Gómez Cavero, madre de su hija, por agresión. Fue en febrero del 2020 que el Juzgado Unipersonal de Pisco ordenó la captura del exfutbolista. Hoy, más de dos años después, finalmente Galliquio se encuentra en manos de las autoridades.

El abogado de Galliquio indicó que su patrocinado no se entregó a la justicia por estar mal asesorado. "Él reconoce que ha cometido un error, pero él no tiene una sentencia. Como futbolista no conoce mucho el tema de las leyes", indicó.

CASO ANDY POLO

Recordemos que este no es el único caso de agresión contra la mujer en el fútbol. Andy Polo actual futbolista del club crema también se vio envuelto en este tipo de escándalos al ser denunciado por su pareja por agresión física.

John Galliquio se encuentra aún en la sede de División de Requisitorias de la avenida Canadá a la espera de ser trasladado hasta la sede judicial de Ica.