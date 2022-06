Crudo testimonio: taxista violó a madre de familia y grabó abuso sexual para extorsionarla

Una madre de familia denunció que un taxista de su confianza identificado como Ángel Jesús Chero Fulca la violó al interior de un hotel en el Callao. El hombre solía trasladar a la mujer al colegio de su menor hijo en San Miguel, pero un día la amenazó.

Según cuenta, el sujeto la atacó brutalmente en un hospedaje, a donde la llevó en medio de amenazas de atentar contra su esposo si no cedía a tener relaciones sexuales. "Empezó a golpearme, me tiró a la cama, me daba cachetadas, me quitó la ropa", relató.

No contento con el daño físico y psicológico, el repudiable hombre de 35 años intentó extorsionarla con el video que grabó mientras abusaba de ella, con tal de concretar un segundo encuentro.

SUJETO CAPTURADO

"Yo sentía que me iba a morir ahí, me duele los brazos, los pies, todo mi cuerpo me duele", expresa entre lágrimas la víctima ante nuestras cámaras. La Policía localizó al sujeto en la zona de La Perla en el Callao y lo trasladó a la comisaría.

La mujer víctima de esta terrible agresión fue llevada al médico legista, donde confirmaron que sí fue agredida sexualmente.