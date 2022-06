"No hay delito todavía": comisaría no recibió denuncia de hombre que es amenazado por mafia

Un profesor de japonés de 52 años identificado como Juan denunció que viene siendo amenazado por una mafia de prestamistas colombianos conocidos en el mundo del hampa como los "Gota gota" y acusó que en la comisaría no lo quisieron atender para tramitar su denuncia.

Desde la clandestinidad, el hombre narró que solicitó el préstamo a inicio del mes de mayo a los ciudadanos colombianos para ayudar a su vecina de nacionalidad venezolana, quien le habría asegurado que los prestamistas eran de confianza.

Según la víctima, el préstamo fue de 2 mil 800 soles con el objetivo de ayudar a la mujer para reactivar su negocio pero al pasar el tiempo su vecina dejó de pagar las cuotas por lo que el hombre de 52 años ya no pudo seguir pagando el préstamo.

"Llegué hasta la comisaría de Santa Anita para ver de qué manera me podían aconsejar o qué hacer, no me permitieron el ingreso porque no hay delito todavía. Me dijeron que todavía no habían actuado (los extorsionadores), no procedía", relató a Buenos Días Perú.