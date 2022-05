Exmilitar discapacitado desalojado: "años que uno sirve al Ejército y nos pagan así"

Un exmilitar identificado como Neiro Macedo quien tiene una discapacidad denunció haber sido desalojado de manera intempestiva de su vivienda en la Villa Militar en Matelini, Chorrillos.

El afectado sirvió 19 años en el Ejército, y quedó imposibilitado de caminar, luego de una misión en el Vraem que le ordenó su superior.

"Solo le pediría al comandante general que me solucione, porque no tengo dónde irme. Nunca me hicieron llegar ningún documento, vinieron de un momento a otro. Me siento indignado tantos años que uno se da al ejército y nos pagan de esta manera", expresó a Buenos Días Perú.

AÚN NO LE ENTREGAN DEPARTAMENTO

Además, Neiro Macedo denunció que hasta la fecha el Ejército no le entrega un departamento por el que pagó más de 24 mil soles.

Del mismo modo, manifestó que el seguro que le brinda el Ejército para sus terapias no le alcanza ya que tiene dos menores en edad escolar y hay gastos extras para su rehabilitación.